Nach dem Zoff von Emilys Wechsel von Frankreich nach Italien droht der nächste Polit-Streit. Lissabons Bürgermeister will "Emily in Paris" in die portugiesische Hauptstadt locken.
Nachdem "Emily in Paris" für die vierte und fünfte Staffel nach Italien abgewandert ist, könnte es nun bald "Emily in Lisbon" heißen. Jedenfalls, wenn es nach Carlos Moedas (55) ginge. Der Bürgermeister von Lissabon will die Hitserie mit Lily Collins (36) in die portugiesische Hauptstadt locken. Dies verkündete der Politiker am Wochenende gegenüber "The Hollywood Reporter".