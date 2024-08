1 Wer erhält in diesem Jahr den begehrten Preis? 20 Bücher sind im Rennen (Archivbild). Foto: Arne Dedert/dpa

Frankfurt/Main - Autorinnen dominieren in diesem Jahr die Longlist für den Deutschen Buchpreis. 13 Frauen und 7 Männern sind für die begehrte Auszeichnung nominiert, wie die Jury in Frankfurt am Main bekannt gab. Der Deutsche Buchpreis wird in diesem Jahr zum 20. Mal vergeben. Die Siegerin oder der Sieger steht am 14. Oktober fest.