Begegnungsstätte in Kornwestheim: „Irritiert und enttäuscht“ – Stadtseniorenrat scheitert erneut mit Antrag

Der Stadtseniorenrat kämpft für einen zentralen Ort der Begegnung in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg). Die Ehrenamtlichen bemängeln, kein Gehör zu finden und fühlen sich missverstanden.
Gemeinsam eine gute Zeit verbringen, sich mit Gleichgesinnten austauschen und neue Kontakte knüpfen: Seit Jahren wünscht sich der Stadtseniorenrat Kornwestheim eine zentrale Begegnungsstätte in der Stadt. Nicht nur, aber gerade ältere Einwohner vermissen ein solches Angebot, argumentiert er. Doch auch mit ihrem erneuten Vorstoß haben die Interessenvertreter eine Absage des Gemeinderates kassiert. Mehr noch: Der Vorstand fühlt sich in Teilen missverstanden.