Begegnung mit Harrison Ford: Michael J. Fox feiert Shrinking-Debüt in neuem Trailer

Der "Zurück in die Zukunft"-Star Michael J. Fox gibt in der dritten Staffel von "Shrinking" sein Debüt in der Serie. Im neuen Trailer trifft er auf Harrison Ford - und die Szene hat einen besonderen Hintergrund.

Ein besonderer Moment für Serienfans: Am Dienstag, den 30. Dezember, veröffentlichte Apple TV den Trailer zur dritten Staffel von "Shrinking". Neben den bekannten Gesichtern Harrison Ford (83), Jason Segel (45) und Jessica Williams (36) taucht ein ganz besonderer Neuzugang auf: Michael J. Fox (64) feiert sein Debüt in der Emmy-nominierten Comedyserie.

Die erste Begegnung zwischen Fox und Fords Charakter Dr. Paul Rhoades hat einen besonderen Hintergrund. Im Wartezimmer einer Arztpraxis fragt Fox' Figur den neben ihm sitzenden Paul, weshalb er dort sei. Die Antwort: "Parkinson. Und Sie?" Fox' Charakter kontert trocken: "Nur ein Haarschnitt." Ein Dialog mit tieferem Sinn, denn Ford spielt in der Serie einen Therapeuten, der mit Parkinson lebt. Fox erhielt seine Parkinson-Diagnose bereits 1991.

Die Verbindung zwischen Fox und der Serie entstand auf Initiative des Schauspielers selbst. Wie er dem US-Magazin "People" erklärte, rief er Serienmacher Bill Lawrence (57) an, nachdem er gesehen hatte, dass Fords Charakter die Diagnose Parkinson erhält. Fox und Lawrence kennen sich aus gemeinsamen "Spin City"-Zeiten. "Ich sagte: 'Du machst eine Serie über Parkinson und rufst mich nicht an?'", so Fox. Lawrence habe daraufhin prompt ein Konzept für seinen Auftritt entwickelt.

Die Dreharbeiten zu "Shrinking" beschrieb er als befreiende Erfahrung. "Es war das erste Mal, dass ich ans Set kam und mir keine Sorgen machen musste, ob ich zu müde bin oder huste", verriet er. In Momenten, in denen er dachte, etwas nicht zu schaffen, habe er es einfach in die Szene eingebaut.

Starbesetzung für die dritte Staffel

Die elf Episoden der neuen Staffel warten mit einem hochkarätigen Ensemble auf. Neben den Hauptdarstellern Ford, Segel und Williams kehren Christa Miller, Luke Tennie, Michael Urie, Lukita Maxwell und Ted McGinley zurück. Neu dabei ist Jeff Daniels. Als Gaststars treten zudem Damon Wayans Jr., Co-Schöpfer Brett Goldstein, Wendie Malick und Cobie Smulders auf.

Im Trailer wird deutlich: Die Geschichte um den unkonventionellen Therapeuten Jimmy Laird (Segel) geht in eine neue Runde. Seine Tochter Alice (Maxwell, 24) zieht es zum Studium nach Connecticut, wo sie Fußball spielen wird. Der Abschied fällt ihm sichtlich schwer, Ford alias Paul gibt seinem Kollegen Lebensweisheiten mit auf den Weg.

Die von Brett Goldstein und Bill Lawrence gemeinsam mit Jason Segel entwickelte Serie startete 2023 und erzählt die Geschichte eines trauernden Therapeuten, der alle Regeln bricht und seinen Patienten unverblümt sagt, was er denkt. Die dritte Staffel von "Shrinking" startet am 28. Januar 2026 mit einer einstündigen Episode auf Apple TV. Danach folgt jeden Mittwoch eine neue Episode bis zum 8. April.