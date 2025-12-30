Begegnung mit Harrison Ford: Michael J. Fox feiert Shrinking-Debüt in neuem Trailer

Der "Zurück in die Zukunft"-Star Michael J. Fox gibt in der dritten Staffel von "Shrinking" sein Debüt in der Serie. Im neuen Trailer trifft er auf Harrison Ford - und die Szene hat einen besonderen Hintergrund.
Ein besonderer Moment für Serienfans: Am Dienstag, den 30. Dezember, veröffentlichte Apple TV den Trailer zur dritten Staffel von "Shrinking". Neben den bekannten Gesichtern Harrison Ford (83), Jason Segel (45) und Jessica Williams (36) taucht ein ganz besonderer Neuzugang auf: Michael J. Fox (64) feiert sein Debüt in der Emmy-nominierten Comedyserie.