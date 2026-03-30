Befristete Genehmigung: Kulturbunker im Westen – so geht es weiter mit der Location am Diakonissenplatz

Die befristete Genehmigung für den Kulturbunker in Stuttgart-West läuft bald aus. Eine dauerhafte Lösung ist nicht in Sicht. Dennoch gibt es nun eine Perspektive für die Einrichtung.
Am 2. April findet im Kulturbunker unter dem Diakonissenplatz im Stuttgarter Westen wieder ein Nachtflohmarkt statt. Kurz darauf steht ein Konzert an. Und wer auf etwas ganz Neues Lust hat, freut sich vermutlich über den „Technoyoga“-Abend, der in diesem Monat ebenfalls auf dem Programm steht in der beliebten Kultureinrichtung.