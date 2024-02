Befragung zum Sicherheitsempfinden: Deutsche halten Zuwanderung für bedrohlicher als Krieg in Europa

Deutsche halten Zuwanderung für bedrohlicher als Krieg in Europa

1 Russland unter Präsident Wladimir Putin wird von den Deutschen weiterhin als große Bedrohung gesehen. Foto: dpa/Gavriil Grigorov

Eine Studie zeigt: bereits ein Jahr nach Russlands Angriff auf die Ukraine haben sich die Deutschen wieder sicherer gefühlt. Gerungen wird um die Frage nach Waffenlieferungen. Größere Einigkeit herrscht darin, was die größte Bedrohung darstellt.











Im Februar 2022 weitete Russland mit dem Überfall auf die Ukraine seinen Angriffskrieg aus. Als bedrohlich hatte zuvor kaum jemand in Deutschland den in Europa schwelenden Krieg empfunden – ein Gefühl der Sicherheit, das 2022 massiv einbrach. Der Krieg dauert an und doch fühlen sich die Deutschen bereits ein Jahr nach der von Kanzler Scholz erklärten Zeitenwende wieder etwas sicherer. Das zeigt eine nun veröffentlichte, repräsentative Befragung des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr aus dem Jahr 2023.