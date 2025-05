Befragung in Stuttgart: Jeder dritte Stuttgarter Jugendliche fühlt sich „eher schlecht“

1 Was bewegt Jugendliche? Eine aktuelle Stuttgarter Befragung gibt Aufschluss. Foto: IMAGO/HalfPoint Images

Schulstress, ihr Medienkonsum und Unzufriedenheit mit sich selbst belastet laut einer Befragung viele junge Menschen in Stuttgart. An wen wenden sie sich, wenn es ihnen schlecht geht?











Wie gut geht es den Jugendlichen in Stuttgart? Was bewegt sie und wen haben sie an ihrer Seite, dem sie sich anvertrauen können? Wie viele stehen ganz alleine da mit ihren Sorgen und Problemen? Aufschluss gibt eine Befragung aus dem Jahr 2024, deren Ergebnisse nun vorgestellt wurden. Der Mehrheit der Stuttgarter Jugendlichen geht es demzufolge psychisch gut: 70 Prozent der Befragten schätzen ihre eigene mentale Gesundheit als eher gut ein. Es gaben passend dazu aber auch 30 Prozent an, sich „eher schlecht“ zu fühlen. Aber auch ein Teil dieser 30 Prozent scheint emotional nicht ganz unten zu sein. So vermeldet die Stadt Stuttgart in einer Mitteilung zur Befragung, dass trotzdem etwa die Hälfte der Jugendlichen optimistisch in die Zukunft schauten und auf ihre Fähigkeiten vertrauten.