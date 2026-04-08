Befragung im Juni: Bill Gates soll zu Epstein aussagen

In rund zwei Monaten soll Bill Gates offenbar zu Jeffrey Epstein befragt werden. Er habe keine illegalen Dinge beobachtet, wolle aber helfen, heißt es in einem Statement.
Im Rahmen einer Untersuchung des Skandals um den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) soll auch Bill Gates (70) befragt werden. Der Microsoft-Mitgründer wird voraussichtlich am 10. Juni vor einem Ausschuss von US-Abgeordneten aussagen. Das berichten mehrere US-Medien wie "CBS News" und "CNBC" übereinstimmend unter Berufung auf eine anonyme Quelle.