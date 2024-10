Befragung im Bundestag: Abschiebungen: Faeser setzt auf Kooperation mit Ankara

2 Aufgrund einer Fußverletzung stand Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) bei der Befragung durch die Abgeordneten nicht am Rednerpult, sondern nahm auf der Regierungsbank Platz. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Bei den Herkunftsländern von Asylbewerbern belegt die Türkei den dritten Platz hinter Syrien und Afghanistan. Doch was will Präsident Erdogan im Tausch für Kooperation bei Abschiebungen?











Berlin - Um abgelehnte Asylbewerber schneller in die Türkei abschieben zu können, setzt die Bundesregierung auf eine engere Kooperation mit Ankara. "Wir arbeiten daran, und ich bin mir sicher, dass wir in den nächsten Wochen dort Erfolge vermelden können", antwortete Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) im Bundestag auf Fragen von Abgeordneten nach Fortschritten bei Abschiebungen in die Türkei.