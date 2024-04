An diesem Donnerstag, dem 4. April, jährt sich der Gründungstag des Nordatlantikpakts zum 75. Mal. Für die baden-württembergische Landesregierung Anlass, in Stuttgart Flagge zu zeigen.

Was weht denn da über dem Neuen Schloss? Gut möglich, dass sich Passanten an diesem Donnerstag verwundert die Augen reiben. Statt der schwarz-gelben Landesflagge ist dort nämlich ein blaues Tuch mit weißer Kompassrose zu sehen, von der vier Linien in die verschiedenen Himmelsrichtungen abstrahlen. Der Kenner weiß: Es handelt um die Nato-Flagge.

Anlass für die ungewöhnliche Beflaggung am Neuen Schloss und zusätzlich vor dem Innenministerium in der Willy-Brandt-Straße ist das 75-jährige Bestehen der North Atlantic Treaty Organization (Nato). Gegründet wurde das Verteidigungsbündnis am 4. April 1949 unter dem Eindruck der Bedrohung durch die Sowjetunion. Zwölf Länder unterzeichneten damals den Nordatlantikvertrag.

Für Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) Anlass, an diesem 4. April eine entsprechende Beflaggung der obersten Bundesbehörden in Berlin und Bonn anzuordnen. Baden-Württemberg schloss sich dem an. Wie das Staatsministerium am Mittwoch mitteilte, hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) entschieden, über dem Neuen Schloss und am Innenministerium ebenfalls die Nato-Flagge zu hissen.