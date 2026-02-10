Befinden uns in verzweifelter Lage: Savannah Guthrie bittet um Hilfe bei Suche nach entführter Mutter

"Wir befinden uns in einer verzweifelten Lage und brauchen Ihre Hilfe": US-Moderatorin Savannah Guthrie wendet sich im Fall ihrer mutmaßlich entführten Mutter erneut an die Öffentlichkeit. Ob sie ein Ultimatum der angeblichen Kidnapper überschritten hat, ist derweil nicht bekannt.
Über eine Woche nach der mutmaßlichen Entführung ihrer Mutter Nancy: Savannah Guthrie (54) hat sich erneut mit einem Video an die Öffentlichkeit gewandt. Die US-Moderatorin veröffentlichte den Clip am Montag (9. Februar) auf ihrem Instagram-Account.