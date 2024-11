Beerdigung von Tito Jackson: Auch Kinder von Michael Jackson vor Ort

Michael Jacksons (1958-2009) Bruder Tito Jackson (1953-2024) verstarb überraschend im Alter von nur 70 Jahren am 15. September dieses Jahres. In Kalifornien hat am Montag (4. November) die Beerdigung des Musikers stattgefunden. Auch Michael Jacksons Kinder Bigi (22) und Paris Jackson (26) waren vor Ort, um dem Verstorbenen die letzte Ehre zu erweisen, wie die "Daily Mail" berichtet.

Der Jackson-Clan erweist Tito die letzte Ehre

Bigi, der früher als Blanket (auf Deutsch: "Decke") Jackson bekannt war, gilt als besonders zurückgezogen. Entgegen seinen beiden Geschwistern Paris und Prince Jackson (27) hat er keine Karriere im Showbusiness eingeschlagen. Außerdem bei der Beerdigung von Jackson anwesend waren La Toya Jackson (68), Titos Bruder Marlon Jackson (67) sowie die jüngeren Verwandten Jermajesty (24) und Jaafar Jackson (28). Letzterer wird den "King of Pop" im kommenden Biopic "Michael" verkörpern.

Tito Jackson hatte im September überraschend während einer Autofahrt einen Herzinfarkt erlitten. Vor seinem Tod war er mit seinen Brüdern Jackie (73) und Marlon Jackson als The Jacksons aufgetreten. Im Sommer 2024 hatten sie noch Shows in Schottland, Kalifornien und England gespielt. Am 10. September gastierte die Gruppe im Circus Krone in München - der einzige Stopp in Deutschland während der Tour.

Tito Jackson war Gründungsmitglied der Jackson 5, zu denen auch Michael, Jackie, Jermaine und Marlon (und später Randy Jackson) gehörten. Die Familien-Popgruppe hatte in den 70er Jahren Hits wie "I Want You Back", "ABC" und "I'll Be There" und wurde 1997 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.