Am kommenden Samstag findet Papst Franziskus' Beerdigung statt. Diese Royals werden zur Trauermesse in Rom erwartet.

An der Beisetzungsfeier für den verstorbenen Papst Franziskus (1936-2025) am kommenden Samstag, den 26. April um 10 Uhr im Vatikan werden zahlreiche bekannte Persönlichkeiten teilnehmen. Auch royale Vertreterinnen und Vertreter haben ihr Kommen bereits angekündigt.

Prinz William vertritt König Charles

Prinz William (42) wird am kommenden Samstag in Rom anwesend sein. Der Kensington Palast bestätigte laut BBC, dass der 42-Jährige seinen Vater König Charles III. (76) bei dem bedeutsamen Anlass vertreten wird. Charles und Ehefrau Königin Camilla (77) zählten zu den letzten hochrangigen Persönlichkeiten, die Papst Franziskus kurz vor seinem Tod noch persönlich treffen konnten.

Wie der Fürstenpalast in einer Instagram-Story am Mittwoch veröffentlicht hat, werden Fürst Albert II. (67) und Fürstin Charlène (47) ebenfalls an der Beerdigung teilnehmen. Das Paar teilte zuvor ein Foto von ihrer Begegnung mit dem Papst im Jahr 2022 und drückte seine "unendliche Traurigkeit" und "tiefe Betroffenheit" aus. Für die monegassischen Royals ist der Verlust besonders schmerzlich, ist ihr Kontakt zur katholischen Kirche traditionell sehr eng. Fürst Albert II. hat eine dreitägige Staatstrauer angeordnet, die von Donnerstag, 24. April, bis Samstag, 26. April, dauern soll.

Belgisches und schwedisches Königshaus vertreten

Das belgische Königshaus reagierte mit "großer Traurigkeit" auf die Nachricht vom Tod des Papstes. König Philippe (65) und Königin Mathilde (52) hatten ihn erst im vergangenen September während seiner Reise durch Belgien und Luxemburg auf Schloss Laeken getroffen. Die beiden werden ihm am Samstag die letzte Ehre erweisen. Das geht aus einer Mitteilung auf der Website des Königshauses hervor.

Aus dem offiziellen Kalender der norwegischen Royals geht hervor, dass Kronprinz Haakon (51) und Kronprinzessin Mette-Marit (51) zur Beerdigung nach Rom reisen werden. König Carl Gustaf (78) und Königin Silvia (81) von Schweden haben am Mittwoch bekanntgegeben, dass sie gemeinsam mit dem schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson (61) nach Rom kommen werden. Laut Medienberichten wird ebenso Großherzog Henri (70) von Luxemburg in Rom erwartet. Wie zudem "El País" berichtet, werden König Felipe (57) und Königin Letizia (52) mit einer spanischen Delegation anreisen.

Der niederländische König Willem-Alexander (57) wird nicht bei der Beerdigung anwesend sein. Der Monarch wird stattdessen wie geplant am 26. April 2025 den traditionellen Königstag in Doetinchem feiern, wie aus einer aktuellen Mitteilung des Königshauses hervorgeht. In der offiziellen Mitteilung wird nicht explizit erwähnt, ob Königin Máxima (53) möglicherweise als Vertreterin des Königshauses nach Rom reist. Im Kalender der dänischen Royals ist bisher ebenfalls kein Vertreter für die Beerdigung genannt.