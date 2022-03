1 Nachdenkliche Töne – Russlands Außenminister Sergej Lawrow macht verbale Zugeständnisse. Foto: dpa/Uncredited

Offenbar kommen die Verhandlungen der verfeindeten Staaten voran. Auf dem Tisch liegt der Plan einer neutralen, aber bewaffneten Ukraine mit internationalen Sicherheitsgarantien. Wie diese aber aussehen ist umstritten.















Russland prüft nach Angaben des Präsidialamts das Modell einer Neutralität der Ukraine mit eigenem Militär ähnlich wie Österreich oder Schweden als mögliche Verhandlungslösung. „Dies ist eine Variante, die derzeit diskutiert wird und die tatsächlich als Kompromiss angesehen werden könnte“, wurde Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Mittwoch von der Nachrichtenagentur RIA zitiert. Peskow reagierte damit auf Äußerungen des russischen Chefunterhändlers Wladimir Medinskij. Dieser hatte zuvor im staatlichen Fernsehen gesagt: Die Ukraine biete eine österreichische oder schwedische Version eines neutralen Staates an, aber gleichzeitig einen Staat mit eigener Armee und Marine. Außenminister Sergej Lawrow sagte dem Medienportal RBK, der neutrale Status der Ukraine werde ernsthaft diskutiert, zusammen mit Sicherheitsgarantien. „Es gibt ganz konkrete Formulierungen, die meiner Meinung nach kurz vor einer Einigung stehen.“

Ein „ukrainisches Modell“ liegt auf dem Tisch

Der ukrainische Verhandlungsführer Mychailo Podoljak teilte mit, ein Modell rechtsverbindlicher Sicherheitsgarantien, das der Ukraine im Falle eines künftigen Angriffs Schutz durch eine Gruppe von Verbündeten bieten solle, liege „auf dem Verhandlungstisch“. Dabei gehe es um ein festes Abkommen mit einer Reihe von Garantiestaaten, die klare rechtliche Verpflichtungen eingehen, um Angriffe aktiv zu verhindern, schrieb , der Präsidialamtsberater. Es brauche kein schwedisches oder sonstiges Modell, sondern ein „ukrainisches Modell“: Garantien von Partnern, die Waffen liefern, wenn das nötig sei, und den Himmel über der Ukraine schließen, wenn das Land aus der Luft angegriffen werde. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, Friedensverhandlungen müssten zu einem Abkommen führen, dass gerecht für die Ukraine sei. Er äußerte sich zu den Gesprächen mit Russland vorsichtig optimistisch. Die Verhandlungspositionen hörten sich realistischer an.

Hohe Verluste der russischen Armee

Die russische Armee soll nach Angaben des ukrainischen Generalstabs bereits bis zu 40 Prozent der Einheiten verloren haben, die seit dem russischen Einmarsch am 24. Februar an Kämpfen beteiligt waren. Diese Truppen seien entweder vollständig zerschlagen worden oder hätten ihre Kampfkraft verloren, teilte der Generalstab in Kiew in der Nacht zu Mittwoch mit. Die Angaben können nicht unabhängig geprüft werden.

Die schlimmste Situation herrsche weiter in der Gegend um die umkämpfte Hafenstadt Mariupol, hieß es. Hier versuche die russische Armee, die Stadt am westlichen und östlichen Rand zu blockieren. Sie erleide dabei aber erhebliche Verluste. Am Dienstag konnten sich nach Behördenangaben etwa 20 000 Menschen aus der umkämpften Stadt in Sicherheit bringen.

Der Internationale Gerichtshof hat angeordnet, dass Russland sofort die militärische Gewalt in der Ukraine beenden muss. Das höchste Gericht der Vereinten Nationen gab am Mittwoch in Den Haag einer Klage der Ukraine gegen Russland statt.