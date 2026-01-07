Beef: Netflix gibt Startdatum für zweite Staffel bekannt

Die preisgekrönte Anthologie-Serie "Beef" startet am 16. April mit acht neuen Episoden auf Netflix. In der zweiten Staffel übernehmen Oscar Isaac, Carey Mulligan, Charles Melton und Cailee Spaeny die Hauptrollen.

Netflix hat den Starttermin für die zweite Staffel der Anthologie-Serie "Beef" bekannt gegeben. Die neuen Folgen werden am 16. April veröffentlicht. Der Streamingdienst gab das Datum im Rahmen seiner Programmankündigung für das Jahr 2026 bekannt. Bereits im Oktober hatte Netflix bestätigt, dass die von Kritikern gefeierte Serie fortgesetzt wird. In der neuen Staffel übernehmen Oscar Isaac, Carey Mulligan, Charles Melton und Cailee Spaeny die Hauptrollen. Die zweite Staffel umfasst insgesamt acht Episoden.

In der neuen Staffel wird ein junges Paar Zeuge einer heftigen Auseinandersetzung zwischen seinem Chef und dessen Frau. Dieser Streit löst eine Reihe von Schachzügen aus Gefälligkeiten und Zwang in der elitären Welt eines Country Clubs und seines koreanischen, wohlhabenden Besitzers aus.

Erste Staffel war ein Hit

Die erste Staffel von "Beef", mit Steven Yeun (42) und Ali Wong (43) in den Hauptrollen, wurde 2023 veröffentlicht und erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter acht Emmy Awards, vier Critics Choice Awards und drei Golden Globe Awards.

In der ersten Staffel verkörperten Yeun und Wong zwei Fremde, deren Leben durch einen Zwischenfall im Straßenverkehr auf ungewöhnliche Weise miteinander verknüpft werden. Die Handlung beruht auf den persönlichen Erfahrungen des Serienschöpfers Lee Sung Jin (44).