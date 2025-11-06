Bedtime Stories in Nürnberg: Marcel Remus bringt Brigitte Nielsen ins Bett

Luxusmakler Marcel Remus hat seine erste Bettwarenkollektion vorgestellt - mit Brigitte Nielsen als Stargast. Die Schauspielerin verrät ihre ganz persönlichen Schlafrituale.
Luxusmakler Marcel Remus (39) präsentierte im Möbelhaus XXXLutz in Nürnberg seine erste eigene Bettwarenkollektion unter dem Motto "Bedtime Stories" - und hatte dafür einen prominenten Gast an seiner Seite: Brigitte Nielsen (62). Die Schauspielerin und der Mallorca-Makler kennen sich bereits seit zwei Jahren. "Wir haben uns zur Oscar-Season in Los Angeles kennengelernt. Brigitte ist unglaublich - immer gut gelaunt und mit einer wahnsinnig positiven Ausstrahlung", schwärmt Remus. "Sie ist eine echte Stil-Ikone mit großartigem Geschmack."