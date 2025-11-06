Bedtime Stories in Nürnberg: Marcel Remus bringt Brigitte Nielsen ins Bett

Luxusmakler Marcel Remus (39) präsentierte im Möbelhaus XXXLutz in Nürnberg seine erste eigene Bettwarenkollektion unter dem Motto "Bedtime Stories" - und hatte dafür einen prominenten Gast an seiner Seite: Brigitte Nielsen (62). Die Schauspielerin und der Mallorca-Makler kennen sich bereits seit zwei Jahren. "Wir haben uns zur Oscar-Season in Los Angeles kennengelernt. Brigitte ist unglaublich - immer gut gelaunt und mit einer wahnsinnig positiven Ausstrahlung", schwärmt Remus. "Sie ist eine echte Stil-Ikone mit großartigem Geschmack."

"Es hat bei uns sofort geklickt" Auch Nielsen findet nur lobende Worte für den Gastgeber. "Es hat bei uns sofort geklickt", erinnert sich die Ex-Frau von Action-Ikone Sylvester Stallone (79). "Er arbeitet hart, weiß, dass Geld nicht auf Bäumen wächst und setzt sich mit vollem Elan für das ein, was er liebt - egal, ob es seine erste Bettwarenkollektion ist oder zum Beispiel auch seine Mutter. Mir ist mein Herz geschmolzen als ich die beiden zum ersten Mal zusammen erlebt habe. Ich finde es so, so, so toll, dass sie zusammenarbeiten."

Die Inspiration für seine Kollektion fand Remus in seinem Alltag als Immobilienmakler auf Mallorca: "Ich bin beruflich ständig von edlem Interior Design umgeben. Dieses Gefühl wollte ich den Menschen nach Hause bringen", erklärt er. Das Motto "Bedtime Stories" sei entstanden, nachdem ihm Freunde von ihren ganz persönlichen Geschichten rund ums Bett erzählt hätten.

"Ich bin ein Pyjama-Girl"

Auch Brigitte Nielsen verrät ihre Schlafgewohnheiten: "Im Winter liebe ich es, mich nach dem Duschen in ein vorgewärmtes Bett zu kuscheln - ich habe eine Heizdecke unter dem Laken. Dazu ruhige Musik und Kerzenlicht." Und was trägt sie beim Schlafen? "Ich bin ein Pyjama-Girl, mir ist schnell kalt. Aber gute Bettwäsche spüre ich am liebsten auf nackter Haut. Ob ich den Schlafanzug wirklich trage, hängt also ganz von den Laken ab", lacht sie.

Neben Nielsen feierten auch zahlreiche weitere Prominente mit Remus - darunter Dana Schweiger, Frauke Ludowig, Sonya Kraus, Bruce Darnell, Franziska Knuppe und Tine Wittler. Nach dem offiziellen Teil genossen die Gäste Musik, Fingerfood und exotische Cocktails.