„Bedrohung für Europa“: Macron warnt vor „russischer Geheimarmee in unseren Demokratien“

1 Der französische Präsident Emmanuel Macron Foto: AFP/LUDOVIC MARIN

Laut dem französischen Präsidenten Macron ist Russland neben dem Terrorismus „die größte strukturelle Bedrohung für die Europäer“. Macron warnt vor einer „Geheimarmee“.











Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat vor der Ausbreitung „der russischen Geheimarmee in unseren Demokratien“ gewarnt. „Sie besteht aus diesen kleinen, gesichtslosen Kriegern, die man digitale Bots nennt“, sagte Macron in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Neben dem Terrorismus sei Russland „die größte strukturelle Bedrohung für die Europäer“.