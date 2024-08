Bedrohung durch Russland: Besuch im Zeichen des Ukraine-Kriegs: Scholz in Moldau

Besuch im Zeichen des Ukraine-Kriegs: Scholz in Moldau

1 Kanzler Olaf Scholz (r) will bei seinem Kurzbesuch in Moldau unter anderem über die Bedrohung der kleinen Republik durch Russland sprechen. (Archivfoto) Foto: Fabian Sommer/dpa

Es ist der erste bilaterale Besuch eines deutschen Regierungschefs in der ehemaligen Sowjetrepublik Moldau seit zwölf Jahren. Ein Thema steht dabei ganz klar im Mittelpunkt.











Berlin - Bundeskanzler Olaf Scholz reist heute zu einem Kurzbesuch in die an die Ukraine grenzende ehemalige Sowjetrepublik Moldau, die sich ebenfalls massiv von Russland bedroht fühlt. Bei seinen Gesprächen mit Staatspräsidentin Maia Sandu und Ministerpräsident Dorin Recean in der Hauptstadt Chisinau wird es vor allem um die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine auf die kleine Republik mit ihren 2,6 Millionen Einwohnern gehen, aber auch um den angestrebten EU-Beitritt des Landes.