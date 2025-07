Bedrohung durch Rechtsextreme: Pride Walk in Neuruppin: Feiern unter Polizeischutz

1 Im Sommer finden in ganz Deutschland CSD-Umzüge statt, bei denen queere Menschen für ihre Rechte demonstrieren. Foto: Focke Strangmann/dpa

Umzüge zum Christopher Street Day werden immer häufiger von Rechtsextremen angegriffen. Wie feiert es sich, wenn die Angst mitläuft? Unterwegs beim Pride Walk in Neuruppin.











Eine Stunde bevor es losgeht, klingelt das Handy von Marleen Vock. Ein kurzes Gespräch, dann legt Vock wieder auf. „Das war die Polizei“, sagt Vock. „Die wollten nur wissen, ob hier alles in Ordnung ist.“ Vock, eine kleine Frau mit kurzen Haaren, den Schopf blond gefärbt, klingt entspannt. Mit der Polizei hatte sie in den vergangenen Wochen viel zu tun. Vock hat eine Veranstaltung angemeldet, die in diesem Jahr unter besonderem Sicherheitsschutz steht: den Pride Walk in Neuruppin.