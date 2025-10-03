Bedrohtes Wunder: Liebesgruß der Natur

Das Herz von Voh in Neukaledonien ist eingerahmt von türkisfarbenem Wasser, dunklen Mangroven und Bergen. Doch das berühmte Naturmotiv des Pazifiks steht unter Druck.
Eines der berühmtesten Herzen der Welt, das Herz von Voh („Vook“ in der Kanak-Sprache, der Sprache der indigenen Einwohner Neukaledoniens) findet sich an der Westküste von Grande Terre, 300 Kilometer von Nouméa entfernt. Diese rund vier Hektar große natürliche Lichtung in einem Mangrovenwald am Rand der Lagune hat das französische Überseegebiet weltbekannt gemacht – und ist längst zu einem Symbol für die Schönheit, aber auch die Verletzlichkeit des Pazifiks geworden.