Bedrohte Vögel: Junge Waldrappe fliegen begleitet von Menschen nach Süden

1 Den in Zoos geschlüpften jungen Zugvögeln muss die Route ins Winterquartier in Andalusien gezeigt werden. Foto: H. Wehner/Tierpark Hellabrunn/dpa

Der Waldrapp war in Deutschland praktisch ausgestorben. Naturschützer haben die seltenen Vögel wieder angesiedelt. Beim Flug ins Winterquartier brauchen diese aber Hilfe.











München (dpa/lby) - 36 Waldrappe sind begleitet von einem Ultraleichtflugzeug seit einigen Wochen auf dem Weg in ihr Winterquartier in Südspanien. Die jungen Zugvögel waren Mitte August am Waginger See in Oberbayern gestartet. Etwa 1350 Kilometer habe der von Menschen geführte Vogelzug schon zurückgelegt, etwa die dieselbe Strecke liege noch vor ihm, erklärte Projektleiter Johannes Fritz vom Waldrappteam. Er hoffe, dass die Vögel Ende September am Ziel ankommen könnten.