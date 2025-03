Bedrohte Tierart im heimischen Garten: So helfen Sie Igeln in Not

So helfen Sie Igeln in Not

6 Ausgehungerte Igel erkennt man deutlich am Knick zwischen Kopf und Rumpf. Foto: Silke Schacht

Der Igel ist Wildtier des Jahres 2024 und seitdem auch auf der Liste der bedrohten Arten. Silke Schacht, die in Leonberg eine Igel-Pflegestelle betreibt, erklärt, wie man den stachligen Säugern am besten hilft.











Sollten Sie einem Igel am helllichten Tag begegnen, der zudem wie ein betrunkener Matrose herum torkelt, dann handelt es sich um ein Tier in Not. „Igel sind nachtaktiv. Sieht man sie am Tag, ist das definitiv ein Zeichen dafür, dass sie Hilfe benötigen“, sagt Silke Schacht, die seit einem Jahr eine Igel-Pflegestelle in Leonberg-Eltingen betreibt und derzeit sechs Pflegetiere hat.