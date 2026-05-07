Bedrohlicher Vorfall in Norfolk: Andrew Mountbatten-Windsor offenbar von maskiertem Mann bedroht

Beim Gassigehen nahe seinem neuen Zuhause auf dem Sandringham-Anwesen soll Andrew Mountbatten-Windsor einem maskierten Mann begegnet sein, der ihn bedrohte. Die Polizei nahm einen Verdächtigen fest.

Andrew Mountbatten-Windsor (66) soll nahe seinem neuen Zuhause auf dem Sandringham-Anwesen in Norfolk von einem Mann mit Sturmhaube bedroht worden sein. Wie die britische Zeitung "The Telegraph" berichtet, ereignete sich der Vorfall am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr Ortszeit unweit des Sandringham Royal Park - auf öffentlichem Gelände, während der frühere Herzog von York seine Hunde ausführte.

Demnach saß der Unbekannte zunächst in einem Auto, als er den Bruder von König Charles III. (77) in etwa 50 Metern Entfernung erblickte. Er stieg aus seinem Fahrzeug aus und ging schreiend auf Andrew zu. Dieser war laut "The Telegraph" in Begleitung eines Mitglieds seines privaten Sicherheitsteams.

Flucht zum Auto - Verdächtiger festgenommen

Andrew lief laut des Berichts daraurfhin zu seinem in der Nähe geparkten Auto und fuhr davon. Der Mann soll versucht haben, ihm nachzulaufen. Verletzt wurde der frühere Royal bei dem Vorfall nicht. Anschließend wurde die örtliche Polizei verständigt. Ein Verdächtiger wurde vor Ort festgenommen. Außerdem durchsuchten Beamte das Fahrzeug des Verdächtigen nach Waffen. Auch Andrew gab gegenüber der Polizei eine Stellungnahme ab.

Auf Anfrage teilte die Polizei von Norfolk mit: "Die Beamten wurden gestern (Mittwoch, 6. Mai 2026) kurz nach 19:30 Uhr nach Wolferton gerufen, nachdem gemeldet worden war, dass sich ein Mann im Dorf bedrohlich verhalte. Die Beamten trafen vor Ort ein, und der Mann wurde wegen des Verdachts auf eine Störung der öffentlichen Ordnung und des Besitzes einer Angriffswaffe festgenommen. Er wurde zur Vernehmung in das Polizeiermittlungszentrum in King's Lynn gebracht und befindet sich weiterhin in Gewahrsam."

Andrew zog erst kürzlich nach Norfolk

Marsh Farm auf dem Sandringham-Anwesen ist erst seit Kurzem Andrews Zuhause. Bis Anfang Februar hatte er noch mit seiner Ex-Frau Sarah Ferguson (66) in der Royal Lodge in Windsor gewohnt. Die 30 Zimmer umfassende Bleibe musste er wegen der Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) verlassen, auch seine royalen Titel verlor er. Übergangsweise zog er auf die Wood Farm auf dem Sandringham-Anwesen.

Dort wurde er am 19. Februar, seinem 66. Geburtstag, von der Polizei festgenommen. Gegen ihn laufen dem Vernehmen nach Ermittlungen der britischen Behörden wegen des Verdachts, dass er während seiner Tätigkeit als Handelsbeauftragter des Vereinigten Königreichs vertrauliche Informationen an Epstein weitergegeben haben könnte. Nach elf Stunden in Gewahrsam wurde er noch am selben Tag wieder entlassen.