Bedrohlicher Vorfall in Norfolk: Andrew Mountbatten-Windsor offenbar von maskiertem Mann bedroht

Beim Gassigehen nahe seinem neuen Zuhause auf dem Sandringham-Anwesen soll Andrew Mountbatten-Windsor einem maskierten Mann begegnet sein, der ihn bedrohte. Die Polizei nahm einen Verdächtigen fest.
Andrew Mountbatten-Windsor (66) soll nahe seinem neuen Zuhause auf dem Sandringham-Anwesen in Norfolk von einem Mann mit Sturmhaube bedroht worden sein. Wie die britische Zeitung "The Telegraph" berichtet, ereignete sich der Vorfall am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr Ortszeit unweit des Sandringham Royal Park - auf öffentlichem Gelände, während der frühere Herzog von York seine Hunde ausführte.