Der Wahlkampf wurde mit harten Bandagen geführt. Die CDU hat hauchdünn verloren – und will sich nun gegenüber den Grünen teuer verkaufen.
Die Grünen müssen als Bedingung für eine Fortführung der grün-schwarzen Regierung nach Worten von CDU-Vorstandsmitglied Christian Bäumler das Regierungsprogramm der Union komplett übernehmen – und dazu noch sicherstellen, dass die Christdemokraten im Kabinett keinesfalls überstimmt werden können. „Wenn er erwartet, dass wir ihm als Ministerpräsident eine Chance geben, dann muss er das Regierungsprogramm eins zu eins übernehmen“, sagte Bäumler der Deutschen Presse-Agentur.