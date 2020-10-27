Samhain, das mystische Fest am Übergang vom Herbst zum Winter, lässt uralte Bräuche und die Magie vergangener Zeiten wieder aufleben. Der keltische Feiertag gilt als Ursprung vieler heutiger Traditionen rund um Halloween und Allerheiligen und prägt mit seinen Ritualen bis heute die Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart.
Was ist Samhain und welche Bedeutung hat es?
Samhain ist ein keltisch-heidnisches Fest, das das Ende der Erntezeit und den Beginn des Winters markiert. Es wurde traditionell am 31. Oktober gefeiert. Neben Samhain kannten die Kelten drei weitere wichtige Jahresfeste: