Bedeutet mir unendlich viel: Wincent Weiss feiert mit Hast du kurz Zeit drittes Nummer-eins-Album

1 Wincent Weiss freut sich "riesig" über seinen "Nummer 1 Award". Foto: Wincent Weiss

"Ich freue mich riesig, und diese Nummer eins bedeutet mir wirklich unendlich viel": Wincent Weiss hat mit seinem neuen Album "Hast du kurz Zeit" den Charts-Thron erobert. Hinter ihm landet ein ehemaliges One-Direction-Mitglied.











Wincent Weiss (33) hat es geschafft. Der deutsche Popsänger ist mit seinem neuen Album "Hast du kurz Zeit" auf Platz eins der Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment, gelandet und freut sich "riesig" über den Erfolg. "Diese Nummer eins bedeutet mir wirklich unendlich viel", erklärt er in seinem Statement weiter. "Nach meinen ersten vier Studioalben hat sich das neue Album irgendwie nochmal wie ein Neuanfang angefühlt." Er habe in den vergangenen Jahren gelernt, "mehr im Moment zu leben und besondere Momente festzuhalten und auch zu genießen. Und diesen Moment heute genieße ich ganz besonders." Sein größter Dank gehe an alle seine Zuhörer, die das möglich gemacht hätten.