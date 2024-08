Bedeutender Forscher aus Hirschlanden: Vom Weißen Nil bis ins Land der Eisbären

1 1870 bis 1871 unternahm Heuglin Reisen in die Polargegend nach Spitzbergen und auf die Insel Nowaja Semlja. Foto: imago

Vor 200 Jahren wurde in Hirschlanden der bedeutende Afrika- und Polarforscher Theodor von Heuglin geboren. Er drang in unbekannte Gegenden vor und erforschte die Tierwelt











Link kopiert



Reiseberichte waren vor 150 Jahren etwas länger unterwegs: „Anhaltende und scharfe Nordwestwinde verzögerten die Abfahrt unserer Expedition aus dem Hafen von Hammerfest um mehrere Tage. Am Abend des 26. Juli trat fast Windstille bei auffallend höherer Lufttemperatur ein. Sofort wurden die nöthigen Anstalten zum Auslaufen gemacht, mittelst Signal die noch an Land befindliche Mannschaft an Bord gerufen und um 10.30 Uhr Nachts dampfte die „Germania“ nordwärts.“ Das schrieb im September 1871 Theodor von Heuglin von seiner zweiten Reise nach Spitzbergen und nach der Insel Nowaja Semlja, an den Justus Perthes-Verlag nach Gotha.