Bedeutender Ankauf fürs Kunstmuseum: Nach viel Unsicherheit – Kunstwerk „Nächtliche Königstraße“ bleibt in Stuttgart

Ein Publikumsliebling im Kunstmuseum Stuttgart? Ist Reinhold Nägeles Bild „Königstraße bei Nacht“ absolut. Nun ist klar: Ein Verkauf der Dauerleihgabe ist abgewendet.
Gemalte Stadtgeschichte und vor allem große Kunst – das ist Reinhold Nägeles Bild „Aussicht vom Bahnhofsturm auf die nächtliche Königstraße und Umgebung“ von 1930. Seit 2006 als Dauerleihgabe im Kunstmuseum Stuttgart war das Bild als eines der Hauptwerke von Reinhold Nägele doch immer von Abzug und Verkauf bedroht. Nun ist klar: Die „Königstraße“ bleibt in Stuttgart.