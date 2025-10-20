Bedeutend fürs ganze Land: Strom für 10.000 Haushalte – Marbach bekommt Mega-Batterie

Der Großbatteriespeicher der EnBW in Marbach (Kreis Ludwigsburg) soll das Stromnetz stabilisieren – und zeigen, wie die Energiewende in XXL funktioniert.
Lithium-Ionen-Batterien kennt man aus dem Smartphone. Da sind sie winzig. Lithium-Ionen-Batterien werden in naher Zukunft aber auch am Marbacher Kraftwerkstandort der EnBW eingesetzt – da werden sie riesengroß sein. Stromspeicher in XXL sozusagen. Der Energiekonzern startet im Dezember im Technologiepark in Marbach mit dem Bau eines Großbatteriespeichers – ein Teil, das seinesgleichen sucht.