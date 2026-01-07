Vielleicht bewegt sich nun wirklich etwas bei der Digitalisierung. Doch die Frage ist, ob die Deutschen nun auch mitziehen, meint Hauptstadtkorrespondentin Rebekka Wiese.
Es war das Jahr 2017, die Fotos waren schwarz-weiß, der Slogan dafür fast futuristisch. „Digital first, Bedenken second“, stand auf den Plakaten, mit denen die FDP damals in den Bundestagswahlkampf ging. Fast ein Jahrzehnt später ist diese Forderung noch immer erschreckend aktuell. Die Digitalisierung ist seitdem nur schleppend vorangekommen. Dass man voraussichtlich ab dem Jahr 2027 auch per E-Mail mit Behörden kommunizieren kann, gilt hierzulande schon als großer Fortschritt.