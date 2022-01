4 Im Leonberger Traumpalast kann man Kino aus dem Bett genießen. Foto: Traumpalast/Tamara Szupra

In Leonberg können Kinobesucher seit wenigen Wochen Blockbuster auch aus dem Bett genießen. Im Traumpalast hat das sogenannte Bed Cinema seine Tore geöffnet.















Link kopiert

Leonberg - Es mag widersprüchlich klingen: Wer etwas noch ganz und gar Ungewöhnliches unternehmen will, kann ins Bett gehen. Tatsächlich jedoch ist dieser Vorschlag kein bisschen widersprüchlich. Man muss ihn nur in Leonberg umsetzen. Dort gibt es seit Kurzem ein „Bed Cinema“, ein Bettenkino. Zur Klarstellung: Das ist kein Kino, in dem Filme über oder gar für Betten laufen. Sondern ein Kino, in dem es statt Sesseln Betten gibt.

Lesen Sie auch aus unserem Plus-Angebot: Sieben Geheimtipps für Ausflüge in der Region Stuttgart

Ganz bequem im Liegen kann man dort also die aktuellsten Filme anschauen. Das Bed Cinema ist die neue Attraktion im Leonberger Imax-Kino, das Ende September mit der nach eigenen Angaben größten Leinwand der Welt (23 auf 38 Meter) eröffnet hat. „Wir wollen was Cooles bieten, sagt der Betreiber Marius Lochmann über sein Angebot. 20 eigens entwickelte Doppelbetten hat er installieren lassen, um den „super komfortablen Kinosaal“ zu schaffen.

Pyjama ist derweil nicht nötig

Mit 17 Euro sind die Tickets zwei Euro teurer als im Imax-Saal, wirtschaftlich ist der Bettenbetrieb aber nicht. Trotzdem soll er sich lohnen. Willkommen ist jeder, besonders aber jüngere Leute, die das Kino neu für sich entdecken sollen. Bis jetzt geht der Plan auf. Aus bis zu 400 Kilometer Entfernung reisen Besucher an, erzählt Lochmann. In naher Zukunft sollen sie sogar am Bett bedient werden. Ein Pyjama ist übrigens nicht nötig, und dass Gäste eingeschlafen wären, davon ist Lochmann auch nichts bekannt. Bei den aktuellen Filmen ist das vermutlich auch schwer möglich: Zurzeit laufen Spider Man, The King’s Man und House of Gucci.