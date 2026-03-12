Grant David Murdoch und Marina Kaestel-Murdoch gehört das Bed & Breakfast „The Lodge“. Für den Stall nebenan gibt es nun eine neue Pächterin – das Paar kann aufatmen.
Man spürt die Erleichterung förmlich: Grant David Murdoch und Marina Kaestel-Murdoch haben eine neue Pächterin für den Stall gefunden und sind glücklich darüber. „Der Neustart ist richtig gelungen, darüber sind wir mehr als happy“, sagt Grant David Murdoch. Er lebt seit nunmehr dreizehn Jahren in Deutschland. Mehrere Jahre davon hat der Australier mit einem Herzensprojekt zugebracht. Mit seiner Frau Marina Kaestel-Murdoch hat er ein altes Bauernhaus nebst Ställen in Welzheim in der Oberen Bausche gekauft, umgebaut, renoviert und in eine Frühstückspension verwandelt. „Es läuft mittlerweile richtig gut mit den Buchungen. Wir haben Stammkunden, darunter viele Familien, die regelmäßig bei uns sind“, sagt Marina Kaestel-Murdoch.