Inmitten ihrer Familienfehde haben die Beckhams heute einen schönen Termin: Sie wohnen der Hochzeit von Holly Ramsay und Adam Peaty bei. Auch die Eltern der Braut, Starkoch Gordon Ramsay und seiner Frau Tana, freuen sich auf die Zeremonie, bei der sie besondere Aufgaben übernehmen.

Der bekannte britische Koch Gordon Ramsay (59) hat einen Tag nach den Weihnachtsfeiertagen gleich den nächsten Grund zum Feiern: Seine Tochter Holly (25) heiratet am Samstagnachmittag Schwimmprofi Adam Peaty (30). Zur Zeremonie in der Bath Abbey sind rund 200 Gäste geladen - darunter auch etliche Promis.

David (50) und Victoria Beckham (51) wurden am Mittag bei ihrer Ankunft vor der Kirche mit Tochter Harper (14) sowie den Söhnen Cruz (20) und Romeo (23) fotografiert. Zu den ersten Gästen, die eintrafen, gehörte Gordon Ramsays Freund und ehemaliger Schützling, der Starkoch Marcus Wareing. Auch Fernsehmoderator Dan Walker und der "Dragon's Den" -Star Sara Davies wurden bereits gesichtet.

Besondere Rolle für Gordon Ramsay

Der TV-Koch ließ seiner Vorfreude vorab auf seinem Instagram-Account freien Lauf. Am Vormittag schrieb er: "Ich bin wirklich so glücklich, diese wunderschöne Braut zum Altar führen zu können und einen unglaublichen Schwiegersohn zu bekommen." Er bekundete seiner Tochter noch, wie sehr er sie liebe und dass er kein stolzerer Papa sein könnte. Auch Hollys Mutter Tana (51) wird eine besondere Aufgabe zuteil: Sie wird eine Lesung halten.

Das steht auf dem Menüplan

Wie "The Sun" berichtet, werden die Gäste nach dem Gottesdienst mit Minibussen von der Abtei abgeholt. Bei den Ramsays liegt natürlich das besondere Augenmerk auf dem Essen.

Das Menü beginne um 16 Uhr Ortszeit mit Garnelencocktail oder Topinambur, gefolgt von Beef Wellington, in der Pfanne gebratenem Wildheilbutt oder knusprigem Pilz-Kastanien-Pithivier. Neben einer traditionellen Hochzeitstorte, die um 20 Uhr angeschnitten werden soll, habe sich das Brautpaar für eine klassische Tarte Tatin als Dessert entschieden. Die Feier soll bis mindestens Mitternacht dauern.