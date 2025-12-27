Inmitten ihrer Familienfehde haben die Beckhams heute einen schönen Termin: Sie wohnen der Hochzeit von Holly Ramsay und Adam Peaty bei. Auch die Eltern der Braut, Starkoch Gordon Ramsay und seiner Frau Tana, freuen sich auf die Zeremonie, bei der sie besondere Aufgaben übernehmen.
Der bekannte britische Koch Gordon Ramsay (59) hat einen Tag nach den Weihnachtsfeiertagen gleich den nächsten Grund zum Feiern: Seine Tochter Holly (25) heiratet am Samstagnachmittag Schwimmprofi Adam Peaty (30). Zur Zeremonie in der Bath Abbey sind rund 200 Gäste geladen - darunter auch etliche Promis.