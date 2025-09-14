Beckers Herzensdame über die Beziehung: Lilian de Carvalho Monteiro: Nur Boris durfte ihren Vater treffen

Lilian de Carvalho Monteiro fällt ihre Entscheidungen stets mit Bedacht. Das trifft auf ihre Beziehung zu Boris Becker zu. Und auch auf den Moment für ihr erstes großes Interview.
Ob Boris Becker (57), Lilly Becker (49) oder Barbara Becker (58) - sie alle haben sich in den vergangenen Jahren schon mannigfach und ausführlich in Interviews zu Wort gemeldet. Nicht so Lilian de Carvalho Monteiro (35). Beckers dritte Ehefrau, die er genau vor einem Jahr am 14. September 2024 geheiratet hat und die derzeit das erste gemeinsame Kind erwartet, hielt sich verbal weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurück.