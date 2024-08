Becker-Jungs wiedervereint: Boris Becker im Portugal-Urlaub mit seinen Söhnen

Boris Becker verbringt gerade einen Sommerurlaub mit seinen beiden älteren Söhnen in Portugal. Ein Video zeigt, wie viel Spaß die drei dabei haben - und nebenbei auch, wie trainiert sie sind.

Tennis-Legende Boris Becker (56) schickt Urlaubsgrüße aus Portugal. Die Auszeit genießt er mit seinen beiden großen Söhnen Noah (30) und Elias Becker (24). Auf seinem Instagram-Account zeigt der Ex-Sportprofi ein Video mit unterschiedlichen Strandszenen. "Becker-Jungs im Sommer in Portugal wiedervereint", kommentiert der sechsfache Grand-Slam-Sieger die Bilder.

Zu sehen sind die drei erst in lässigen Outfits gechillt in einem Strandrestaurant. Noch beeindruckender sind allerdings die Aufnahmen vom gemeinsamen Plantschen und Posieren im Meer, denn die Sixpacks der Söhne können sich wahrlich sehen lassen. Papa Boris hat sein T-Shirt bei diesen Arm-in-Arm-Bildern wohl lieber angelassen.

Sein Künstlersohn Noah und der frisch gebackene Uni-Absolvent Elias reposteten den Clip kommentarlos in ihren Instagram-Stories. Letzterer machte im Mai seinen Abschluss an der New York University. Schon länger arbeitet er auch als Model.

Viel Lob der Followerinnen und Follower

Auch den Followerinnen und Followern von Boris Becker gefällt, was sie sehen. "Tolle Söhne ..toller Vater", ist in der Kommentarspalte zu lesen. "Bombastic", "fabulous" oder "lovely" ebenso wie "Ein tolles Trio" oder "Wie attraktiv deine Kinder sind". Darüber hinaus wurden viele Flammen-Emojis und rote Herzen gepostet.

Boris Beckers große Patchworkfamilie

Boris Becker hat vier Kinder von drei Frauen. Aus seiner ersten Ehe (1993-2001) mit Barbara Becker (57) hat er die Söhne Noah und Elias. Aus einer außerehelichen Affäre stammt Tochter Anna Ermakova (24). Seinen dritten Sohn Amadeus (14) teilt Becker mit seiner zweiten Ehefrau Sharlely "Lilly" Becker (48). Die beiden hatten 2009 geheiratet und sich 2018 wieder getrennt.

Mit Lilian de Carvalho Monteiro ist Boris Becker seit vier Jahren zusammen und seit Mai dieses Jahres auch verlobt.