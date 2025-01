1 Walter Beckenbauer (li.) kannte seinen berühmten Bruder Franz so gut wie kaum ein Anderer Foto: imago/Sammy Minkoff / imago/VISTAPRESS

Am 7. Januar 2024 musste sich Walter Beckenbauer von seinem berühmten Bruder Franz verabschieden. Nun verriet er, wie er mit seiner Trauer umgeht.











Am 7. Januar 2025 jährt sich der Todestag der Fußball-Legende Franz Beckenbauer (1945-2024) zum ersten Mal. Nicht nur in der Fußballwelt, sondern auch in seiner Familie hinterließ der Weltstar eine riesige Lücke. Sein großer Bruder Walter Beckenbauer (83) gedenkt seiner weiterhin auf eine höchst persönliche Art und Weise.