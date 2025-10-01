Beben der Stärke 6,9: Mindestens 60 Tote nach schwerem Erdbeben auf den Philippinen

Auf den Philippinen bebt die Erde heftig, es folgen Hunderte Nachbeben. Die Schäden sind groß - und die Zahl der Toten steigt.
Bei einem schweren Erdbeben sind auf den Philippinen mindestens 60 Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl der Toten könnte aber noch deutlich steigen, sagte Bernardo Rafaelito Alejandro IV vom Zivilschutz des Landes. Die meisten Opfer seien von herabfallenden Trümmern getroffen worden. Zur Zahl der Vermissten lagen noch keine Angaben vor. Die Behörden sprachen von einer „Katastrophe“.