Beben beim Weltmarktführer: Bosch steht vor der größten Zerreißprobe der Firmengeschichte

Dieser Schock sitzt tief. Können bei Bosch Geschäftsführung und Belegschaft nach Bekanntwerden des XXL-Stellenabbaus überhaupt wieder zusammenfinden? Wie geht es jetzt weiter?
Es ist der Begriff, den an jenem besonderen Tag jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter mindestens einmal verwendet hat, meistens aber häufiger: Stolz. Es geht um den Stolz auf den Job, Stolz auf das Unternehmen, Stolz auf dessen Image. Daraus spricht auch immer die große Identifikation mit dem Arbeitgeber, dem größten Autozulieferer der Welt.