1 Babu ist eine der ersten vier Beautys, die auf ihren Nerd wartet. Foto: Seven.One/Benjamin Kis

Kandidatinnen mit Erfahrung aus "Are You the One" und "Temptation Island" sowie eine TV-Newcomerin: Die ersten vier Beautys für die fünfte Staffel von "Beauty & The Nerd" stehen fest.











Am 15. August 2024 bildet ProSieben wieder acht Teams aus je einem schlauen, aber wenig sozialkompatiblen Mann und einer hübschen, aber angeblich oberflächlichen Frau. "Beauty & The Nerd" geht in die fünfte Staffel. Der Sender hat nun die ersten vier "Beautys" bekannt gegeben.