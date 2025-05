Beauty & The Nerd: Alle Infos zur sechsten Staffel

Der Startschuss für die sechste Staffel von "Beauty & The Nerd" steht fest: Ab dem 26. Juni treten unter anderem Reality-TV-Macho Max Bornmann und TV-Krawallnudel Elsa Latifaj gemeinsam mit ihren "Nerds" an - im Kampf um ein Preisgeld von 50.000 Euro.

Joyn hat die sechste Staffel von "Beauty & The Nerd" angekündigt. Wie die Streaming-Plattform jetzt mitteilt, startet die neue Staffel der Reality-TV-Show am 26. Juni. Die neuen Folgen laufen immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und sind parallel auch auf Joyn abrufbar.

Wie gewohnt wird jeweils eine "Beauty" mit einem "Nerd" verpartnert. Gemeinsam treten die acht Paare auf der thailändischen Insel Koh Samui in verschiedenen Challenges gegeneinander an - im Kampf um 50.000 Euro Preisgeld.

Joyn enthüllt die diesjährigen "Beautys"

Die sechste Staffel "Beauty & The Nerd" verspricht wieder einmal bekannte Reality-Gesichter: Mit dabei sind unter anderem Laura Lettgen alias Laura Blond (28) und Christina "Shakira" Rusch (27), beide bekannt aus "Are You The One - Realitystars in Love". Ebenfalls am Start: Ex-"CoupleChallenge"-Teilnehmerin Anna Orlova (32), Playmate Julia Römmelt (30), "Reality Backpackers"-Bekanntheit Maria Bell (36) und die Schweizer "Bachelorette" Chanelle Wyrsch (28).

Für Zündstoff dürfte vor allem Elsa Latifaj (19) sorgen: Schon bei "Germany's Next Topmodel", "Forsthaus Rampensau Germany" und "Das große Promi-Büßen" machte sie mit ihrer polarisierenden Art von sich reden. Neben den sieben weiblichen Beautys ist dieses Jahr auch wieder ein männlicher Hottie mit dabei: Max Bornmann (27). Der ehemalige "Köln 50667"-Darsteller gehört inzwischen fest zur Reality-TV-Szene und war bereits in Formaten wie "Make Love, Fake Love", "The 50" und "Destination X" zu sehen.