Koreanische Kosmetik ist voll im Trend. Von innovativen Hautpflegeprodukten bis hin zu einzigartigem Makeup – hier sind einige Top-Adressen in Deutschland, um in die faszinierende K-Beauty-Welt einzutauchen.

Koreanische Kosmetik, auch bekannt als K-Beauty, zeichnet sich durch innovative Hautpflege aus. Die mehrstufigen Hautpflege-Routinen und die Verwendung natürlicher Inhaltsstoffe wie Ginseng und Schneckenschleim haben international Aufmerksamkeit erregt. K-Beauty hat die Kosmetikindustrie durch einzigartige Produkte und betonte Hautgesundheit weltweit beeinflusst. Doch wo kann man in Deutschland koreanische Kosmetikartikel kaufen und warum ist K-Beauty so im Trend?

Was ist das Besondere an K-Beauty?

Koreanische Kosmetik umfasst eine breite Palette an Hautpflege- und Make-up-Produkten, die ihren Ursprung in Südkorea haben. Diese Produkte haben weltweit Anerkennung gefunden, wobei ihre Beliebtheit auf verschiedenen Faktoren zurückzuführen ist.

Lesen Sie auch

Ein Hauptfaktor für die Beliebtheit von K-Beauty liegt in der fortlaufenden Innovation der koreanischen Beauty-Industrie. Produkte werden rasch entwickelt, und ihre Formeln zeichnen sich durch ihre fortschrittlichen Technologien und hochwertigen Inhaltsstoffe aus. Ginseng, Hyaluronsäure, Schneckenschleim und grüner Tee sind nur einige Beispiele für die reichhaltigen und pflegenden Bestandteile, die in diesen Produkten enthalten sind.

Die Layering-Technik, die von K-Beauty verbreitet wird, hebt sich ebenfalls von den herkömmlichen Produkten ab. Hierbei werden verschiedene Produkte in mehreren Schichten aufgetragen, anstatt nur einer dicken Schicht. Dieser Ansatz soll dazu beitragen, dass die Haut die verschiedenen Inhaltsstoffe besser aufnimmt und optimal von den Pflegeprodukten profitiert, wodurch maximale Hydratation und Pflege gewährleistet werden soll. Diese Methode hat sich als wirksam erwiesen und wird von Beauty-Enthusiasten weltweit übernommen.

Ästhetik spielt eine entscheidende Rolle, und die auffälligen, ästhetisch ansprechenden Verpackungen von K-Beauty-Produkten haben dazu beigetragen, dass sie in den sozialen Medien häufig geteilt werden. Hinzu kommt, dass K-Beauty-Produkte sich durch ihre Multifunktionalität auszeichnen, was nicht nur Zeit spart, sondern auch den Pflegeprozess vereinfacht.

Shops in Deutschland, die koreanische Kosmetik anbieten

In Deutschland erfreut sich koreanische Kosmetik zunehmender Beliebtheit, und zahlreiche Shops bieten eine vielfältige Auswahl an innovativen K-Beauty-Produkten an. Hier ist ein kleiner Überblick der Kosmetikgeschäfte.

K-Beauty House

Das K-Beauty House ist sehr bekannt. Neben dem Onlineshop werden die hochwertigen koreanischen Kosmetikprodukte, von Gesichtsmasken und Seren bis hin zu Makeup und Pflegeprodukten in lokalen Geschäften in Ingolstadt, Frankfurt und Hamburg angeboten. Im K-Beauty House entdeckt der Kunde eine Auswahl an Kosmetikprodukten von über 40 Marken, die keine Wünsche offen lässt. Außerdem kann man sich vor Ort von einem der Berater beraten lassen.

POW Korean Concept

In der Hansteinstraße 4 gibt es in Frankfurt ebenfalls ein Einzelhandelsgeschäft, das sich koreanische Kosmetik zur Leidenschaft gemacht hat und hauptsächlich auf K-Beauty spezialisiert. Allerdings finden sich hier keine Kosmetikartikel. Vielmehr bietet das POW Korean Concept verschiedene Treatments an. Hierzu gehören zum Beispiel Gesichtsbehandlungen, Wimpernlifting und Lymphdrainage.

MiiN Korean Cosmetics

MiiN Cosmetics, Vorreiter der koreanischen Kosmetik in Europa, wurde 2014 von Lilin Yang gegründet. Als Liebhaberin koreanischer Pflegeprodukte brachte sie ihre Favoriten nach Europa, um anderen den Zugang zu hochwertiger asiatischer Kosmetik zu ermöglichen.

Mit Geschäften in Barcelona, Madrid, Mailand und in der Schrammerstraße 3 in München hat MiiN erfolgreich die Türen zu den besten "Made in South Korea" Produkten geöffnet und Europäern die Gelegenheit geboten, die herausragenden Qualitäten koreanischer Hautpflege zu entdecken.

Von Haut-, Haar- und Körperpflege, Make-up – bei MiiN gibt es zahlreiche Produkte, die man erwerben kann, wenn man auf den Trend der koreanischen Kosmetik aufsteigen möchte.

Koreansheetmask.de - korean sheet mask - koreanische Kosmetik

In der Arno-Holz-Straße 28 in Köln hat man ebenfalls die Möglichkeit, von montags bis freitags von zehn bis 18 Uhr koreanische Kosmetik zu ergattern. Vielmehr als Makeup Artikel werden allerdings in Südkorea hergestellte Tuchmasken für das Gesicht und Haarbänder angeboten. Diese dürfen sich Interessierte sowohl im Fachhandel vor Ort oder ganz einfach online auf der Webseite bestellen und liefern lassen.

LoveMyCosmetic

Das volle Programm an koreanischen Kosmetikartikeln gibt es bei LoveMyCosmetic. Hier gilt: Online bestellen und in der Werkstraße 11b in Seevetal am Pick Up Point abholen. Das Geschäft bietet seinen Kunden zahlreiche Kategorien. Darunter fallen Produkte wie Reinigungsschaum, Toner, Haaröl und viele Makeup-Artikel.

KEAUTI

In der Kurfürstendamm 229 finden Kunden im lokalen Geschäft - oder auch im Onlineshop - ein breites Angebot an koreanischer Kosmetik. Der kleine, rosa dekorierte Fachhandel bietet Makeup, Cremes und Peelings für die Gesichtspflege für fettige Haut, Mischhaut und trockene Haut.

Fazit: K-Beauty zeichnet sich durch kontinuierliche Innovation, hochwertige Inhaltsstoffe wie Ginseng und Hyaluronsäure, sowie dieAnwendung in Form der einzigartigen Layering-Technik aus. Die ästhetisch ansprechenden Verpackungen und die Multifunktionalität der Produkte tragen zusätzlich zur weltweiten Beliebtheit der koreanischen Kosmetik bei. Wer auf den Zug der koreanischen Kosmetik aufsteigen möchte, kann in vielen Geschäften in Deutschland die verschiedensten Kosmetikartikel ergattern. Die Möglichkeit gibt es dazu entweder vor Ort in einem Fachgeschäft oder online auf unterschiedlichen Webseiten.