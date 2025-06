Für Beauty-Fans hält der Sommer eine besondere Herausforderung bereit: Einen Make-up-Look zu schminken, der bei Hitze den ganzen Tag hält. Denn die Sonne stellt Foundation und Co. auf eine harte Probe. Mit der richtigen Routine lassen sich die warmen Tage dennoch perfekt gestylt genießen.

1. Die Vorbereitung ist entscheidend

Damit das Make-up lange hält, braucht es zunächst die richtige Hautpflege. Reichhaltige Cremes sind eher für den Winter geeignet - im Sommer können sie die Haut unnötig belasten und zum Schwitzen bringen. Deshalb sollte die Skincare-Routine auch um so viele Schritte wie möglich reduziert werden. Was vor Foundation und Concealer aber nicht fehlen darf, ist der Sonnenschutz. Auch ein Primer ist unerlässlich. Dieser hält das Make-up an Ort und Stelle und wirkt je nach Formulierung mattierend - perfekt für Menschen mit öliger Haut.

2. Leichtere Produkte verwenden

Am besten sollten stark deckende Foundations im Sommer in den Schubladen des Schminktischs bleiben. Denn sie fühlen sich schwer auf der Haut an und können das Schwitzen verstärken. Besser eignet sich eine getönte Feuchtigkeitscreme. Soll es dennoch ein Full-Face-Make-up werden, ist eine matte Foundation die bessere Option. Alternativ kann mit Puder nachgearbeitet werden. Das sollte in jedem Fall auf der T-Zone (Stirn, Nase und Kinn) aufgetragen werden.

3. Augen und Lippen gekonnt schminken

Ein weiteres Sommer-Essential ist wasserfeste Mascara. Diese macht das Verschmieren der Wimperntusche unmöglich. Auch bei einem Eyeliner sollte darauf geachtet werden. Was viele jedoch vergessen: Dasselbe gilt für Augenbrauen-Produkte. Ein Blick auf die Verpackung verrät, ob sie wirklich sommertauglich sind.

Selbst die Haut um die Lippen kann bei Hitze ins Schwitzen geraten. Long-Lasting-Lipsticks sind hier die Retter. Wer es natürlicher mag, greift zu Lip Stains oder Tints. Einmal aufgetragen, halten sie den ganzen Tag und schenken den Lippen einen dezenten Farbglanz.

4. Highlighter gezielt einsetzen

Für den finalen Touch sorgen schließlich Blush, Bronzer und Highlighter. Letzteres sollte jedoch sparsam eingesetzt werden, da das Gesicht sonst zu sehr glänzen könnte. Zum Schluss kommt dann das Setting Spray zum Einsatz, das ähnlich wie ein Primer alle Produkte fixiert und einen mattierenden Effekt haben kann.

5. Schnelle Touch-ups

Um den ganzen Tag frisch auszusehen, sollten Make-up-Liebhaber einige Produkte in ihrer Handtasche mitnehmen. Blotting Papers saugen Öl auf und sorgen für ein mattes Finish. Aber Achtung: Um das Make-up nicht zu verschmieren, sollten sie nur sanft auf die Haut aufgedrückt werden. Auch Puder und Fixing Spray halten den Look intakt. Besonders praktisch ist ein Puder mit Spiegel.