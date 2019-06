So lustig kündigte Ed Sheeran seinen neuen Song an

1 Gar nicht eitel: Ed Sheeran Foto: Landmark Media. pictures@lmkmedia.com. Tel:00 44 20 7033 3830/ImageCollect

Ed Sheeran hat in der Nacht auf Freitag seine neue Single veröffentlicht, bei der diesmal der Musiker Khalid mitmischte. Mit der Single "Beautiful People" löst Sheeran auch das Rätsel, weshalb in letzter Zeit immer mal wieder so unvorteilhafte Bilder von ihm auf Instagram zu sehen waren...

Die Kollaborations-Lust von Ed Sheeran (28, "Perfect") lässt nicht nach: Nach Singles mit Justin Bieber (25, "I Don't Care") und Chance the Rapper (26, "Cross Me") hat er in der Nacht auf Freitag einen neuen Song veröffentlicht, bei dem diesmal der Musiker Khalid (21, "Talk") mitspielt. "Beautiful People" heißt das Lied, in dem es darum geht, sich treu zu bleiben, auch wenn man damit bei den vermeintlich perfekten Leuten aneckt.

Ed Sheeran hat auf Instagram auf seine ganz eigene Art und Weise auf den Song und seine Thematik aufmerksam gemacht: Schon vor einer Woche und am gestrigen Donnerstag postete er ein bewusst unvorteilhaftes Selfie von sich mit Doppelkinn und schläfrigem Blick, aufgenommen im ungünstigsten Winkel. "Beautiful" kann ja jeder auf Instagram.

"Beautiful People" ist nur einer von insgesamt 15 neuen Songs, die am 12. Juli mit dem Album "No.6 Collaborations Project" erscheinen. Wie der Name und die drei im Vorfeld veröffentlichten Lieder schon andeuten, mischt bei jedem Song auf dem Album mindestens ein bekannter Musiker mit, darunter Namen wie Eminem (46), Travis Scott (28) oder Skrillex (31).