Beatrice und Eugenie im Fokus: Gab Prinz Andrew seinen Töchtern zuliebe auf?

König Charles entzog seinem Bruder Andrew sämtliche royale Titel - doch der frühere Prinz gab überraschend schnell auf. Der mögliche Grund: Nur dann sollen Beatrice und Eugenie weiterhin offizielle Rollen übernehmen dürfen.

Lange hatte Prinz Andrew (65) um seine royale Stellung gekämpft - doch plötzlich gab der in Ungnade gefallene Royal auf. Der Grund für diese überraschende Kehrtwendung lag offenbar auch in einer Art Deal, den er mit Prinz William (43) und König Charles III. (77) eingegangen haben soll: Wie die "Daily Mail" berichtet, gab Andrew seine Titel und seine Royal Lodge in Windsor kampflos auf, um seine Töchter Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (35) zu schützen.

"Andrew wurde klargemacht, dass seine Ex-Frau Sarah Ferguson zwar ebenfalls ihren Titel verlieren würde, aber dass gegen ihre Töchter keine Maßnahmen ergriffen würden", zitiert die Zeitung Insider. Charles habe seinem Bruder zudem zugesichert, dass Beatrice und Eugenie "neue offizielle royale Rollen übernehmen dürfen" - trotz der Verwicklungen ihres Vaters in den Epstein-Skandal und die damit einhergehenden Enthüllungen der letzten Wochen. Aber eben nur, wenn Andrew einlenke und nicht weiter an seinen Privilegien festhalten würde.

Beatrice und Eugenie wagen die Flucht nach vorne

Diese Zusagen wurden bereits in die Tat umgesetzt. Am 7. November erschien Prinzessin Beatrice an der Seite ihres Onkels Prinz Edward (61) bei einer britischen Wohltätigkeitsorganisation. Dort wurde Beatrice zur stellvertretenden Schirmherrin ernannt. Auch Prinzessin Eugenie war schon aktiv: Am 11. November suchte sie eine Veranstaltung im Rahmen des 35-jährigen Jubiläums der King's Foundation auf. Zudem behalten beide ihre Prinzessinnentitel und die Anrede "Ihre Königliche Hoheit".

Royal-Biografin Ingrid Seward sieht in den jüngsten Ereignissen ein Zeichen dafür, dass Charles seine Nichten durch "eine schreckliche Zeit" unterstützen will. "Ich denke, dass Charles sich ziemlich verantwortlich für diese beiden Mädchen fühlt", sagte sie zu "The Sun". "Ich weiß, sie haben unterstützende Ehemänner, aber sie haben beide kleine Kinder, und ich denke, es war sehr, sehr schwierig."