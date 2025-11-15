Beatrice und Eugenie im Fokus: Gab Prinz Andrew seinen Töchtern zuliebe auf?

König Charles entzog seinem Bruder Andrew sämtliche royale Titel - doch der frühere Prinz gab überraschend schnell auf. Der mögliche Grund: Nur dann sollen Beatrice und Eugenie weiterhin offizielle Rollen übernehmen dürfen.
Lange hatte Prinz Andrew (65) um seine royale Stellung gekämpft - doch plötzlich gab der in Ungnade gefallene Royal auf. Der Grund für diese überraschende Kehrtwendung lag offenbar auch in einer Art Deal, den er mit Prinz William (43) und König Charles III. (77) eingegangen haben soll: Wie die "Daily Mail" berichtet, gab Andrew seine Titel und seine Royal Lodge in Windsor kampflos auf, um seine Töchter Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (35) zu schützen.