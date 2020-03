1 Mehrer Patienten sind mit Hubschraubern Foto: SDMG/SDMG / Boehmler

Am Donnerstag ist das Haus erstmals an seine Kapazitätsgrenze bei den beatmungsbetten gestoßen. Vier Patienten im Alter zwischen 36 und 60 Jahren sind mit Hubschraubern und Krankenwagen nach Tübingen und Esslingen gebracht worden.

Nürtingen - Warum ausgerechnet Nürtingen aktuell ein absoluter Hotspot bei den Corona-Erkrankungen ist, vermag die Pressesprecherin der Medius-Kliniken, Iris Weichsel, nicht zu sagen. Tatsache ist, dass am Nürtinger Standort der Medius-Kliniken aktuell nicht nur deutlich mehr als 40 Corona-Patienten stationär behandelt werden. Am Donnerstag ist das Haus nun auch mit seinen regulären Beatmungsplätzen erstmals an seine Kapazitätsgrenzen gestoßen. Es dürfte damit das erste Mal in Baden-Württemberg sein, dass Corona-Patienten verlegt werden mussten.

In Kirchheim und Ostfildern gibt es noch Beatmungsplätze

„Wir haben gestern vier Beatmungspatienten im Alter zwischen 36 und 60 Jahren nach Tübingen und Esslingen gebracht“, bestätigt Iris Weichsel. Teilweise seien dazu Hubschrauber im Einsatz gewesen, teilweise seien die Patienten mit Krankenwagen in die neuen Kliniken verlegt worden. An den beiden anderen Standorten der Medius-Kliniken in Kirchheim unter Teck und Ostfildern seien aktuell noch ausreichend Beatmungsbetten frei, betont sie. Zu der Verlegung habe sich die Klinikleitung vor allem auch deshalb entschieden, weil man gewisse Reserveplätze für akute Notfälle benötige.

„Wir müssen Kapazitäten für Notfälle frei halten“

„Der Gesundheitszustand der anderen Patienten, die bei uns im Haus liegen und aktuell keinen Sauerstoff benötigen, kann sich schnell ändern. Deshalb müssen wir da Kapazitäten frei halten“, sagt Weichsel. Auch in Nürtingen gebe es theoretisch noch die Möglichkeit, auf Narkosegeräte mit Beatmungsfunktion zurückzugreifen. In der aktuellen Situation – und auch angesichts der Tatsache, dass in den anderen Krankenhäusern aktuell noch Kapazitäten zur Behandlung von Patienten vorhanden seien – habe man sich für die Verlegung entschieden.

