Beatles-Magie in Fellbach: Smith & West erwecken Beatles-Ära neu zum Leben – Fans dürfen mit ins Museum

Das Duo Smith & West präsentiert am 7. Februar in Fellbach sein Programm „Irgendwie die Beatles“. Davor können Interessenten das Beatles-Museum im Soundwerk besuchen.
When I’m Sixty-Four? Nun, man muss nicht zwingend fast sechseinhalb Lebensjahrzehnte hinter sich gebracht haben, um die fabulösen Vier als die beste Band schlechthin und Lennon/McCartney als genialstes Komponistenduo der Popgeschichte einzustufen. Dass es doch tatsächlich in den vergangenen Tagen durch die Gazetten und TV-Boulevardmagazine ging, dass ein gewisser Robbie Williams mittlerweile mit seiner neuesten Platte das Quartett aus Liverpool mit Nummer-1-Alben überholt habe – geschenkt.