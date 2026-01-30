Beatles-Magie in Fellbach: Smith & West erwecken Beatles-Ära neu zum Leben – Fans dürfen mit ins Museum

Das Duo Smith & West präsentiert am 7. Februar in Fellbach sein Programm „Irgendwie die Beatles“. Davor können Interessenten das Beatles-Museum im Soundwerk besuchen.

When I’m Sixty-Four? Nun, man muss nicht zwingend fast sechseinhalb Lebensjahrzehnte hinter sich gebracht haben, um die fabulösen Vier als die beste Band schlechthin und Lennon/McCartney als genialstes Komponistenduo der Popgeschichte einzustufen. Dass es doch tatsächlich in den vergangenen Tagen durch die Gazetten und TV-Boulevardmagazine ging, dass ein gewisser Robbie Williams mittlerweile mit seiner neuesten Platte das Quartett aus Liverpool mit Nummer-1-Alben überholt habe – geschenkt.

Dieser Ansicht ist mit Sicherheit auch ein Duo aus Hannover, das sich den amüsanten Namen Smith & West gegeben hat – klingt natürlich nicht zufällig wie jener berühmte Revolver (!) der Marke Smith & Wesson aus zahlreichen Hollywood-Streifen. Smith und West, das sind Uli Schmidt (ein gebürtiger Leonberger) und Michael J. Westphal. Und dieses Duo kennt die Songs der Beatles wahrscheinlich so gut wie kaum eine andere Band.

Konzerte „in Absteigen und Hinterhofspelunken“

In ihren Beatles-Shows verknüpfen die beiden Musiker ihre persönlichen Favoritentitel der Fab Four mit den eigenen musikalischen Anfängen, die sie ebenfalls in diverse Hamburger „Absteigen und Hinterhofspelunken“ führte, wie sie es selbst beschreiben.

Das war freilich ein paar Jahre später als die legendären Auftritte der Beatles im Indra Club auf der Großen Freiheit in Hamburg. Und dennoch gibt es so manche Verknüpfungspunkte, die Smith & West in ihrem Programm unter dem Titel „Und irgendwie die Beatles“ präsentieren. Den Ritterschlag erhielt Smith & West übrigens bei zwei unvergesslichen Konzerten im Frühjahr 2024 im legendären Liverpooler Cavern Club, wo die Beatles ihren Weltruhm begründeten.

Auf Einladung des Kunstvereins Fellbach ist das Duo nun am Samstag, 7. Februar, um 20 Uhr im Kunstvereinskeller in der Cannstatter Straße 9 zu Gast. Zu hören sind dort insgesamt 30 Songs – darunter viele Klassiker wie „Michelle“, „Penny Lane“, „Strawberry Fields Forever“ und „Here Comes the Sun“, aber auch nicht ganz so geläufige Nummern wie „If I fell“ oder „And your Bird can sing“.

Blick ins Beatles-Museum im Fellbacher Soundwerk. Foto: Gottfried Stoppel

Für wahre Beatles-Fans, und die müssen ja nicht alle im Alter der beiden noch lebenden Beatles-Mitglieder Paul McCartney (wird im Juni 84) und Ringo Starr (wird im Juli 86) sein, könnte dies ein Pflichttermin sein.

Und es gibt noch ein besonderes Bonbon: Denn in Fellbach gibt es nicht nur einen ähnlich engen Keller wie auf St. Pauli oder in Liverpool, sondern auch eines der schönsten Beatles-Museen in Deutschland. Zu finden ist es im Soundwerk, dem Club- und Cafébereich des Musikalienfachgeschäfts Soundland von Markus Sauber in der Schorndorfer Straße 25 in Fellbach.

Dort findet nun ein besonderes „Meet & Greet“ statt, wie es in etwas anderer Dimension die ganz großen Stars des Showbusiness gewähren. Nur wird es in Fellbach viel intensiver, kuscheliger, warmherziger, kenntnisreicher. Denn am späten Nachmittag vor ihrem Konzert im Kunstvereinskeller besuchen Schmid und Westphal das Fellbacher Beatles-Museum.

Dort wiederum haben zehn Interessenten die Möglichkeit, das Duo zu treffen und sich dann bei einer Führung durch Markus Sauber in die Beat-Ära führen zu lassen – mit Exponaten wie Gitarren, Schallplatten, Plakaten, Eintrittskarten, Verstärkern, Tresen oder Barhockern aus den frühen 60ern, die Sauber im Laufe der vergangenen Jahrzehnte für etliche Mark und Euro gekauft hat.

Zeitreise in die Beat-Ära der frühen 1960er Jahre

Wenn das nicht eine Top-Offerte für Edelfans der legendären Pilzköpfe ist – und womöglich sogar Anhänger der Rolling Stones interessieren könnte. Voraussetzung ist die Eintrittskarte fürs abendliche Smith-&-West-Konzert. Interessenten fürs Beatles-Museum melden sich bei Organisator Bob Kachler vom Kunstverein Fellbach, Mail: bob.kachler@t-online.de. Die ersten zehn Interessenten haben dann das Vergnügen der Zeitreise um mehr als 60 Jahre zurück in die Vergangenheit. All you need is Love!

Konzertkarten im Vorverkauf (18 Euro) gibt es bei Bücher Lack, Cannstatter Straße 9, in Fellbach, Telefon 0711/ 58 62 05, und im i-Punkt Fellbach im Rathaus, Telefon 0711/ 58 51 790.