Bearbeitung der Steuererklärung: Baden-Württembergs schnellste und langsamste Finanzämter – wo landet Stuttgart?

Wo wird die Steuererklärung in Baden-Württemberg am schnellsten bearbeitet? Welches Finanzamt ist am langsamsten? Die Liste aus dem Finanzministerium verrät es.
45 Tage haben die Finanzämter in Baden-Württemberg durchschnittlich gebraucht, um die Einkommenssteuererklärungen für das Jahr 2024 zu bearbeiten. Das sind vier Tage mehr als noch für das Steuerjahr 2023 – und neun Tage weniger als für 2022. „Ein Grund für die etwas längere Bearbeitungszeit sind die verkürzten Abgabefristen, die sich schrittweise wieder an die Fristen vor der Corona-Pandemie annähern“, erklärt das baden-württembergische Finanzministerium: „Dadurch gingen im Jahr 2025 zeitweise sehr viele Steuererklärungen gleichzeitig bei den Finanzämtern ein.“ Deshalb konnten einige Steuererklärungen nicht sofort bearbeitet werden.