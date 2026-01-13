Beamtenbund und Verdi: Krisen als Argumentationshilfe

1 Beamtenbund-Chef Volker Geyer: Wer Stabilität und Ordnung stärken will, muss den Staat stärken. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Öffentlicher Dienst und Berufsbeamtentum garantieren stabile Verhältnisse. Einfach immer nur mehr Geld für das Personal zu fordern, reicht aber nicht, meint unser Autor.











So widersinnig es auch erscheinen mag: Wenn der Staat schwächelt – wie nach dem Brandanschlag von Linksextremisten in Berlin –, dann ist dies Wasser auf die Mühlen von Deutschem Beamtenbund und Verdi. Krisensymptome stärken die Argumentationskette der Gewerkschaften, deren Kernbotschaft lautet: Wer den Staat stärken will, muss den öffentlichen Dienst und das Berufsbeamtentum stärken. Nur so seien Ordnung und Stabilität im Lande gewährleistet.