Beamtenbund im Land: Berufsbeamtentum in der Defensive

Die Vorschläge zum Abbau von Beamten-Privilegien häufen sich. Zugleich hat der Beamtenbund in Baden-Württemberg Mühe, seine aktuell größten Wünsche durchzusetzen.
Berichtet der Chef einer großen Behörde in Baden-Württemberg mit Blick auf seine ausstehende Pension: Er habe gewusst, dass diese hoch sein werde – aber dass es „so viel“ sein wird, habe ihn nach der aktuellen Berechnung überrascht. Solche Unterschiede seien im Vergleich mit den gesetzlichen Rentenzahlungen kaum noch zu vermitteln, bekennt der Ruheständler in spe.