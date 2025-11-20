Beamtenbund-Forderung: Beamte im Land erhalten ein Lebensarbeitszeitkonto

Die Fraktionschefs von Grünen und CDU kündigen offiziell eine Lösung im Dauerkonflikt um die Arbeitszeit der Beamten an. Dennoch reagiert der Beamtenbund enttäuscht.
Beamten-Bashing? Das geht überhaupt nicht. Darin sind sich die Vertreter der vier auf dem Podium vertretenen Landtagsparteien allemal einig. Vielmehr, so drückt es CDU-Fraktionschef Manuel Hagel zum Beispiel aus, „sind die Beamtinnen und Beamten und die Mitarbeiter im öffentlichen Dienst Teil der Lösung, aber niemals Teil des Problems“. Vor dem Landeshauptvorstand des baden-württembergischen Beamtenbundes (BBW), dem kleinen Gewerkschaftstag sozusagen, unterstreichen sie unisono den Wert der Staatsdiener für das Gemeinwesen. Neiddiskussionen? Nein, danke!